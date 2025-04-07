Обнаружено по крайней мере два возможных источника заражения кишечной палочкой
фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
В Латвии

Обнаружено по крайней мере два возможных источника заражения кишечной палочкой

Отдел новостей

LETA

Текущие данные по исследованию заражения кишечной палочкой указывают как минимум на два источника заражения, сообщили сегодня специалисты Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

В ЦПКЗ сообщили, что находятся в контакте с экспертами Европейского центра профилактики и контролю заболеваний (ECDC) по поводу проводимых эпидемиологических мероприятий.

Сегодня вечером в Латвию прибудут два эксперта ECDC - эпидемиолог и бактериолог, которые имеют большой опыт в расследовании вспышек кишечной палочки, чтобы поддержать латвийских специалистов. 

По мнению экспертов, в настоящее время маловероятно, что заражение кишечной палочкой произошло вне учебных заведений, так как случаев заболевания у тех, кто не посещал учебные заведения, не наблюдается.

Анализ заболеваемости в настоящее время не указывает на дальнейшее распространение инфекции среди контактных лиц. Вместе с тем образовательным учреждениям и родителям рекомендуется внимательно следовать рекомендациям специалистов: образовательным учреждениям необходимо установить причины отсутствия детей в группе, где был зарегистрирован случай заболевания, а также причины отсутствия персонала, контактировавшего с заболевшим ребенком. Также нельзя допускать в образовательное учреждение детей с болями в животе, диареей, тошнотой, рвотой или повышенной температурой тела. Заболевшего ребенка следует немедленно изолировать от окружающих и сообщить об этом родителям по телефону.

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ЦПКЗE. coli

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