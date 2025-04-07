Обнаружено по крайней мере два возможных источника заражения кишечной палочкой

Анализ заболеваемости в настоящее время не указывает на дальнейшее распространение инфекции среди контактных лиц. Вместе с тем образовательным учреждениям и родителям рекомендуется внимательно следовать рекомендациям специалистов: образовательным учреждениям необходимо установить причины отсутствия детей в группе, где был зарегистрирован случай заболевания, а также причины отсутствия персонала, контактировавшего с заболевшим ребенком. Также нельзя допускать в образовательное учреждение детей с болями в животе, диареей, тошнотой, рвотой или повышенной температурой тела. Заболевшего ребенка следует немедленно изолировать от окружающих и сообщить об этом родителям по телефону.