Число инфицированных кишечной палочкой детей, находящихся в тяжелом состоянии, увеличивается
В отделении интенсивной терапии Детской клинической университетской больницы (BKUS) в настоящее время в тяжелом состоянии лечатся уже шестеро детей с острой кишечной палочкой, или инфекцией Escherichia coli (E. coli).
В минувшую пятницу в реанимации находились пятеро детей. На данный момент в BKUS всего лечатся 16 детей с подтвержденной инфекцией E. coli, состояние здоровья десяти из них позволяет лечиться в отделении ухода.
Всего до сих пор с подтвержденной инфекцией кишечной палочки в BKUS были госпитализированы 30 детей. Из них к настоящему моменту из больницы выписаны 14 детей, у которых инфекция была диагностирована, но состояние их здоровья после периода наблюдения в стационаре позволило продолжить лечение амбулаторно.
Как сообщалось, к 6 апреля в Латвии было зафиксировано 57 случаев опасной инфекции E. coli. Случаи заболевания констатированы в различных пригородах Риги, в Лиепае, Елгавском, Ропажском, Кекавском, Саласпилсском, Адажском, Сигулдском, Цесисском и Южно-Курземском краях.