Число инфицированных кишечной палочкой детей, находящихся в тяжелом состоянии, увеличивается

Всего до сих пор с подтвержденной инфекцией кишечной палочки в BKUS были госпитализированы 30 детей. Из них к настоящему моменту из больницы выписаны 14 детей, у которых инфекция была диагностирована, но состояние их здоровья после периода наблюдения в стационаре позволило продолжить лечение амбулаторно.