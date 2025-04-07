Акции падают на всех биржах - США не стали исключением.
В мире
Сегодня 17:19
В США открылись рынки. И все сразу рухнуло из-за тарифов Трампа
Три основных фондовых индекса США в начале торгов в понедельник сразу же показали существенное падение.
Dow Jones Industrial Average снизился на 3,5%, S&P 500 упал на 3,8%, Nasdaq Composite потерял 4,2%.
Это продолжение общемирового обвала фондовых рынков, вызванного опасениями, что введенные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины спровоцируют глобальный экономический спад.
Ранее сообщалось о рекордных падениях на азиатских (Гонконг -13%, Токио -7,8%) и европейских биржах (Франкфурт -10%, Париж -6%, Лондон -6%). Нефть марки WTI впервые с апреля 2021 года упала ниже $60 за баррель.
Эксперты связывают рыночную панику с эскалацией торговой войны после введения США 10% пошлин на импорт (кроме Канады и Мексики), а с 9 апреля - повышенных ставок для ЕС (20%), Китая (34%) и других партнёров.