В Риге опять взялись за переименование улиц. Новые названия получат девять из них

Комитет поддержал идею присвоить официальное название "сквер Бралю Ирбишу" благоустроенной территории в Чиекуркалнсе между 4-й поперечной линией Чиекуркалнса и 5-й поперечной линией Чиекуркалнса. В прошлом году эта территория была благоустроена: здесь появились площадка для мероприятий, деревянная сцена, расширена детская игровая площадка. Территория стала неофициально называться Чиекуркалнским сквером.