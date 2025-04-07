В Риге опять взялись за переименование улиц. Новые названия получат девять из них
Комитет по развитию города Рижской думы сегодня поддержал переименование девяти улиц.
Комитет поддержал идею присвоить официальное название "сквер Бралю Ирбишу" благоустроенной территории в Чиекуркалнсе между 4-й поперечной линией Чиекуркалнса и 5-й поперечной линией Чиекуркалнса. В прошлом году эта территория была благоустроена: здесь появились площадка для мероприятий, деревянная сцена, расширена детская игровая площадка. Территория стала неофициально называться Чиекуркалнским сквером.
Название Веца Сканстес будет присвоено участку улицы рядом с пересечением улиц Дунтес и Упес, который выходит во внутренний квартал.
Именем Маргариты Старасте будет названа улица от улицы Баускас до улицы Дигнаяс, параллельная улице Зиепниеккална.
В честь Иванды Кайи будет назван участок красных линий на Луцавсале за магазином K-Senukai.
Улица в Вецриге за бастионом Триангула от Бискапа гате до Яуниела будет названа улицей Гутенберга.
Имя Берты Пипини будет присвоено участку между улицей Краста и рекой Даугава, недалеко от съезда с Островного моста.
Участок улицы Аустувес вдоль Даугавы у Южного моста будет переименован в набережную Саулриета (Заката).
Участок проспекта Остас в Межапарке, проходящий вдоль Большой эстрады, будет переименован в проспект Луции Гаруты.
Участок улицы Кандавас между Юрмалас гатве и Ботаническим садом Латвийского университета будет переименован в улицу Яня Штейнгауэра.
Все названия улиц должны быть утверждены на заседании Рижской думы.