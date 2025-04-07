До выборов осталось два месяца: лишь несколько партий уверенно пройдут в Рижскую думу

Лидер списка Нацобъединения, вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс неоднократно подчеркивал, что Нацобъединение - самый надежный выбор и партия будет бороться за победу, но категоричных красных линий против сотрудничества с ЛПМ не проводит. Тем временем "Прогрессивные", которые оказались в думской оппозиции, говорят, что готовы работать со своими бывшими партнерами, но не со Шлесерсом. В то же время с ним готов сотрудничать Алексей Росликов с партией "За стабильность!", которая после неудачных переговоров о совместном списке с "Согласием" будет участвовать в выборах самостоятельно. Однако для Росликова "красной линией" является сотрудничество с Нацобъединением, поэтому он критикует заигрывания Шлесерса с этой партией.