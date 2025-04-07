Названы самые опасные железнодорожные переезды в Латвии. Начато расследование причин
Бюро по расследованию транспортных аварий и инцидентов (TNGIIB) начало расследование ситуации на железнодорожных переездах.
Анализ статистики происшествий на железнодорожных переездах показал, что за последние три года значительно увеличилось число инцидентов с участием водителей автотранспорта. При этом число аварий с погибшими или пострадавшими остается относительно небольшим.
Согласно данным бюро, в 2024 году наибольшее количество инцидентов произошло на следующих переездах: №902 (участок Торнякалнс-Олайне), №907 (участок Олайне-Цена), №924 (участок Рижский пассажирский вокзал-Земитаны).
Только за первые три месяца этого года на переезде №902 зафиксировано восемь происшествий.
В TNGIIB отмечают, что ситуация с аварийностью на переездах ежегодно ухудшается. В 2023 году количество инцидентов на железнодорожных переездах увеличилось на 25% по сравнению с предыдущим годом. За первые месяцы текущего года уже произошло более 50 происшествий.
В связи с этим организация начала расследование, в ходе которого будет проведена оценка переездов с наибольшим числом происшествий. Будут проанализированы нормативное регулирование переездов, состояние оборудования и техническое оснащение, организация автомобильного движения, другие факторы.
Цель расследования - выявить причины происшествий и разработать рекомендации для ответственных сторон по повышению безопасности на переездах.