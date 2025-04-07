Названы самые опасные железнодорожные переезды в Латвии. Начато расследование причин

В TNGIIB отмечают, что ситуация с аварийностью на переездах ежегодно ухудшается. В 2023 году количество инцидентов на железнодорожных переездах увеличилось на 25% по сравнению с предыдущим годом. За первые месяцы текущего года уже произошло более 50 происшествий.