Splendid Palace проведет специальный показ "Потока" - творческая команда тоже будет!

«Поток» — первый латвийский фильм, который когда-либо был номинирован на премию Американской киноакадемии и стал обладателем «Оскара» в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм». Лента уже получила более 70 международных наград, включая премию Европейской киноакадемии, «Золотой глобус», французский национальный приз «Сезар» и другие. «Поток» демонстрировался в кинотеатрах 45 стран, в Латвии его посмотрели более 330 000 человек, а во всем мире — свыше 3 миллионов зрителей.