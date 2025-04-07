Splendid Palace проведет специальный показ "Потока" - творческая команда тоже будет!
Кинотеатр Splendid Palace 16 апреля 2025 года организует специальный показ многократно награжденного в мире анимационного фильма режиссера Гинтса Зилбалодиса — «Поток» (Straume). Перед сеансом зрители смогут встретиться с творческой командой фильма, а также узнать о планируемой реконструкции Малого зала кинотеатра.
Национальная премьера фильма «Поток» состоялась 28 августа 2024 года именно в кинотеатре Splendid Palace. С первого дня фильм вызвал большой интерес публики и стал самым посещаемым фильмом в этом кинотеатре в 2024 году. В честь этого события во время сеанса 16 апреля творческой команде «Потока» будет вручена премия зрительских симпатий Splendid Palace, созданная художником Айваром Вилипсоном.
«Поток» — первый латвийский фильм, который когда-либо был номинирован на премию Американской киноакадемии и стал обладателем «Оскара» в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм». Лента уже получила более 70 международных наград, включая премию Европейской киноакадемии, «Золотой глобус», французский национальный приз «Сезар» и другие. «Поток» демонстрировался в кинотеатрах 45 стран, в Латвии его посмотрели более 330 000 человек, а во всем мире — свыше 3 миллионов зрителей.