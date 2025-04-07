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В Латвии
Сегодня 17:04
Внимание! Мошенники рассылают письма от имени Swedbank с просьбой обновить данные
Мошенники на выходных разослали жителям Латвии мошеннические электронные письма от имени Swedbank, призывая обновить персональные данные, сообщила пресс-служба банка.
Swedbank призывает клиентов не поддаваться и ни в коем случае не реагировать на подобные призывы мошенников.
Судя по поступившей от клиентов информации, мошенники нацелили свои письма именно на рабочие электронные адреса людей. Поэтому многие жители столкнулись с этими фальшивыми сообщениями в понедельник.
Swedbank еще раз напоминает: банк никогда не будет запрашивать обновление персональных данных по электронной почте. Если возникнет такая необходимость, банк свяжется с клиентом через интернет-банк, где и будет возможность ввести нужные данные.
Если же клиент все же ввел свои данные, банк настоятельно рекомендует немедленно связаться с ним и заблокировать доступ к интернет-банку и/или платежным картам.