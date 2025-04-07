В Риге появится еще один клуб Gym! - он станет уже 8-м в Латвии
Девелопер недвижимости Hepsor заключил договор аренды с сетью спортклубов самообслуживания Gym!, которая этим летом откроет новый спортзал в бизнес-комплексе StokOfiss U34 в Дрейлини. Новый зал займет площадь 1240 квадратных метров и станет восьмым спортклубом сети Gym! в Латвии.
В просторных помещениях спортклуба будет установлено современное, высококлассное оборудование, обустроены отдельные зоны для кардиотренировок, силовых упражнений с широким выбором свободных весов и тренажеров, а также пространство для функциональных тренировок.
«Планировка тренировочных зон будет тщательно продумана, чтобы обеспечить удобство для разных типов тренировок. Особое внимание мы уделим силовым тренировкам со свободными весами. Мы уверены, что с открытием нового клуба мы предложим еще одно современное и вдохновляющее пространство, где будет приятно заниматься в динамичной атмосфере», — отметил руководитель Gym! Latvija Эрик Надзиньш.
Посетителям будут предоставлены не только современные условия для занятий спортом, но и здоровая атмосфера: StokOfiss U34 оборудован системами климат-контроля, которые обеспечивают комфортный и здоровый микроклимат в помещениях, а также качественное освещение. Комплекс соответствует требованиям энергоэффективности класса A и имеет сертификат BREEAM Very Good. Автоматизированная система вентиляции будет поддерживать оптимальный климат в помещениях круглый год независимо от погоды.
Для удобства клиентов предусмотрена бесплатная парковка, а спортзал будет работать круглосуточно, 24/7.
Общий объем инвестиций в новый бизнес-комплекс StokOfiss U34 составляет около 13 миллионов евро. Строительство комплекса осуществляет строительный партнер Hepsor — компания Mitt&Perlebach, архитектурный проект подготовило проектное бюро Дианы Залане.