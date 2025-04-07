В Риге появится еще один клуб Gym! - он станет уже 8-м в Латвии

Посетителям будут предоставлены не только современные условия для занятий спортом, но и здоровая атмосфера: StokOfiss U34 оборудован системами климат-контроля, которые обеспечивают комфортный и здоровый микроклимат в помещениях, а также качественное освещение. Комплекс соответствует требованиям энергоэффективности класса A и имеет сертификат BREEAM Very Good. Автоматизированная система вентиляции будет поддерживать оптимальный климат в помещениях круглый год независимо от погоды.