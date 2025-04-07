Почему Фонд развития портов в Латвии превратился в "кормушку" для госчиновников?

Фонд развития портов был создан более двух десятилетий назад с целью популяризации латвийских портов на международных рынках, привлечения инвесторов и грузов. С 2010 года его финансируют три крупнейших порта - Рига, Вентспилс и Лиепая. Как отмечает Госконтроль, именно в этот момент работа фонда "ушла в тень", так как он больше не был обязан публиковать отчеты об использовании средств, сообщает TV3.lv. "Это неприятный сюрприз. В моем понимании, так не должно было быть. Те люди, которые принимали эти решения, уже не работают в министерстве. В настоящее время такие выплаты не производятся", - заявил новый министр сообщения Атис Швинка.