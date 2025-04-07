ЕС не выделил Литве и Эстонии денег для "дронового заслона" на границе

В мае прошлого года тогдашний министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте объявила, что страны региона договорились создать так называемый дроновый заслон. Сообщалось, что для создания дронового заслона государства будут использовать беспилотные летательные аппараты для наблюдения за границей, а также системы противодействия дронам, которые позволят им останавливать дроны из враждебных государств, используемые для контрабанды и провокаций. Министр не уточнила, когда эта идея могла бы быть реализована.