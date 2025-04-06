После холодной ночи в понедельник ожидается прохладный день
После холодной ночи в понедельник ожидается прохладный день, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В течение ночи облачность в Латвии будет постепенно увеличиваться с северо-запада, местами на западе страны ожидаются небольшие осадки.
На отдельных участках дорог возможна гололедица.
Будет дуть слабый до умеренного силы ветер северного направления. Минимальная температура воздуха составит от -2 до -7 градусов,
а в западных районах и на побережье Курземе ночь будет теплее — температура не опустится ниже -1…+2 градусов.
В Риге ночью ожидается ясная и сухая погода. Будет дуть слабый до умеренного силы северный ветер. Температура воздуха опустится до 0…-2 градусов.
В понедельник местами по Латвии возможны небольшие осадки. Слабый до умеренного силы северный, северо-западный ветер в восточной части страны временами будет достигать порывов до 14 м/с. Температура воздуха днем составит всего +2…+6 градусов,
только на западе местами поднимется чуть выше — до +6…+8 градусов.