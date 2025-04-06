Курортный реабилитационный центр "Яункемери" в Юрмале.
В Латвии
Сегодня 17:11
Больше никакого "санатория": в Юрмале переименуют три остановки
Для обеспечения единообразия в наименовании остановок общественного транспорта в Юрмале будут изменены названия трех остановок, сообщает самоуправление.
Остановка «Sanatorija Jaunķemeri» на улице Колкас будет переименована в «Rehabilitācijas centrs Jaunķemeri» (Реабилитационный центр Яункемери), остановка «Sanatorija Dzintarkrasts» на той же улице — в «Kolkas iela» (Улица Колкас), а остановка «Sanatorija Ķemeri» на улице Туристу — в «Ķemeru ūdenstornis» (Кемерская водонапорная башня).
Новое наименование остановок исключит некорректное использование термина «санаторий» в названиях и обеспечит единый подход к их оформлению, поясняет самоуправление.
Изменения вступят в силу 25 мая, а новые таблички на остановках будут размещены до 24 мая.