Больше никакого "санатория": в Юрмале переименуют три остановки

Остановка «Sanatorija Jaunķemeri» на улице Колкас будет переименована в «Rehabilitācijas centrs Jaunķemeri» (Реабилитационный центр Яункемери), остановка «Sanatorija Dzintarkrasts» на той же улице — в «Kolkas iela» (Улица Колкас), а остановка «Sanatorija Ķemeri» на улице Туристу — в «Ķemeru ūdenstornis» (Кемерская водонапорная башня).