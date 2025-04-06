В Латвии выявлены еще три случая опасной инфекции E. coli

Эпидемиологи ведут расследование случаев по нескольким направлениям и уже предприняты масштабные меры. Предварительные результаты микробиологических исследований указывают на возможные вспышки инфекции E. coli, связанные с отдельными продуктами питания. Также не исключен комбинированный сценарий, когда один и тот же продукт загрязнен несколькими патогенами, добавили в SPKC.