60 км боли и страха: житель Салдуса искал экстренную помощь для сына - теперь он не скрывает горечи

«Ты когда-нибудь пытался, с окровавленными руками, выжать из своей машины все возможное, чтобы как можно быстрее добраться до врача с ребенком, у которого открытая травма головы?» — пишет мужчина. Он отмечает, что это уже не первый раз, когда ему приходится ехать 60 километров до ближайшей больницы, способной оказать экстренную помощь.