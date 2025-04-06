60 км боли и страха: житель Салдуса искал экстренную помощь для сына - теперь он не скрывает горечи
Житель города Салдус поделился шокирующей историей, которая могла закончиться трагедией, но вместо этого стала тревожным напоминанием о том, в каком состоянии находится региональная система здравоохранения.
«Где мы живем?» - таким вопросом задается Мартиньш в начале своего повествования. Все началось с экстренной ситуации: мужчина, в сопровождении своего 6-летнего ребенка с открытой черепной травмой, отчаянно мчался в Салдусскую больницу. По пути им на помощь пришли сотрудники дорожной полиции, которые среагировали мгновенно и сопроводили машину через центр города прямо до дверей травмпункта. Однако, когда они прибыли, выяснилось — травмпункт закрыт.
По словам мужчины, это произошло в пятницу днем, около 14:00. Как оказалось, хирург завершил рабочий день уже в 12:00, и получить неотложную помощь в Салдусе было невозможно. Единственный совет, который он услышал: «Если у вас есть собственная машина — езжайте в Кулдигу. Там помогут».
«Ты когда-нибудь пытался, с окровавленными руками, выжать из своей машины все возможное, чтобы как можно быстрее добраться до врача с ребенком, у которого открытая травма головы?» — пишет мужчина. Он отмечает, что это уже не первый раз, когда ему приходится ехать 60 километров до ближайшей больницы, способной оказать экстренную помощь.
По дороге его не покидали мысли: какой налог он не заплатил, почему его семья не может получить медицинскую помощь по месту жительства, и поймет ли следующий сотрудник полиции всю серьезность ситуации — или вместо помощи у него просто заберут права.
История, по его словам, напоминала сцену из триллера, но закончилась благополучно: ребенка приняли в Кулдигской больнице, все остались живы, раны заживут. Но осадок остался. Мужчина благодарит сотрудников полиции и врачей Кулдиги, но не скрывает горечи и сарказма: «Спасибо, что закрываете и сокращаете. Надеюсь, вам никогда не придется пережить гамму этих чувств на протяжении 60 километров».