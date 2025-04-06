Должны ли русские в Латвии испытывать стыд - в соцсетях снова заговорили о "коллективной ответственности"
Элита Вейдемане, латышская журналистка, публицист и общественный деятель, написала в соцсети сообщение, которое снова поднимает тему коллективной ответственности всех русских, в том числе и жителей Латвии, за действие кремлевских властей.
"Не знаю, сколько в Латвии русских, которые испытывают стыд (сожаление, ужас, непонимание) от того, что творят на Украине выродки их этнической родины - фашистской России? Сколько из местных русских понимают, что услышать здесь русскую речь — означает вызвать рвотный рефлекс?" - написала в соцсетях Вейдемане.
Насколько корректны такие претензии и требования к русскоязычным латвийцам и нет ли тут языка вражды и разжигания межнациональной ненависти?
Для квалификации как "разжигание вражды" необходимо наличие публичности, прямого или косвенного призыва к вражде или насилию, оскорбительных обобщений или враждебной риторики в адрес целой группы.
Отдельно хочется напомнить, что журналист и публицист несет особую ответственность за силу слова. Подобные высказывания могут усиливать межэтническую напряженность, способствовать отчуждению и маргинализации целых групп людей.
Можно ли считать написанное Элитой Вейдемане "языком вражды" - пусть каждый отвечает сам. Многие с ней солидарны, но в комментариях к ее публикации нашлись те, кто не согласен с ее позицией:
- "Один из моих любимых языков — русский, и я не собираюсь его забывать или переставать говорить! Так что не нужно разжигать здесь ненависть. И какое вообще отношение имеют русскоязычные, живущие здесь, к Путину? Все, что ли, его поддерживают?"
- "Я не понимаю, я сожалею. А вот стыда — нет. Зачем он? Мои родственники по одной линии — в Украине. Говорят по-русски. Не уехали, не просили пособий и помощи. Воюют, работают... И тоже не стесняются говорить по-русски, насколько я понял. Странный вопрос — про язык".
- "Почему русскоязычные граждане Латвии должны ассоциировать себя с Россией и ее политикой? У вас каша в голове".
- "Вообще-то, на стороне Украины воюют и украинские русские, и даже русские из России".
- "В чем смысл гордиться или стыдиться своей национальности? Это ведь не вопрос выбора".
- "Чувство стыда ничего хорошего не дает. Почему я должен стыдиться за поступки других людей, независимо от того, русский он, еврей или палестинец? Язык — это просто средство общения. Нет плохих языков (национальностей), есть плохие люди со своими травмами. Я не понимаю, но мне не стыдно".
- "В Латвии невозможно быть таким русским, который бы соответствовал всем требованиям латышей — тех, кто, по сути, ничего не сделал, чтобы родиться латышами, но зато теперь имеет четкое мнение о том, каким должен быть каждый русский, что он должен чувствовать и какие у него должны быть рефлексы".