Трагедия в Турции: 27-летняя модель бежала от полиции, но сорвалась с моста, попала под авто и погибла
1 апреля в турецком городе Гиресун произошла трагедия: в результате несчастного случая погибла 27-летняя модель и участница конкурсов красоты Гюлер Эрдоган. Девушка приехала в родной город, чтобы провести время с семьей во время праздника Курбан-байрам.
По информации турецких СМИ, вечером Гюлер Эрдоган находилась в развлекательном заведении. После выхода из клуба она села за руль в состоянии алкогольного опьянения. По пути домой девушку остановили сотрудники полиции на контрольно-пропускном пункте. Неожиданно Эрдоган бросила машину и попыталась скрыться, убегая от полицейских по надземному переходу.
Находясь в стрессовом и, вероятно, дезориентированном состоянии, девушка сорвалась с моста и упала на шестиполосную автомагистраль. В этот момент по дороге проезжала машина, которая наехала на нее. Гюлер получила тяжелые травмы и скончалась на месте. Прибывшая бригада скорой помощи лишь констатировала смерть.
Гюлер Эрдоган была обладательницей титула «Мисс Европа – Косово» и активно занималась модельным бизнесом. Близкие сообщают, что в последнее время у девушки наблюдались психологические проблемы, и ее, по их словам, мучили тяжелые мысли.