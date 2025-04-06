Трагедия в Турции: 27-летняя модель бежала от полиции, но сорвалась с моста, попала под авто и погибла

Находясь в стрессовом и, вероятно, дезориентированном состоянии, девушка сорвалась с моста и упала на шестиполосную автомагистраль. В этот момент по дороге проезжала машина, которая наехала на нее. Гюлер получила тяжелые травмы и скончалась на месте. Прибывшая бригада скорой помощи лишь констатировала смерть.