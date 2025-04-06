В США прошли первые массовые протесты против политики Трампа - сам президент в это время играл в гольф
5 апреля в США прошли первые массовые протесты против политики Дональда Трампа. Организаторы кампании Hands Off ("Руки прочь") провели акции в 1200 местах во всех 50 штатах страны. Об этом пишут The New York Times, The Washington Post и ВВС.
Сколько человек приняли участие в акции оценить сложно. По словам организаторов — движениями Indivisible, MoveOn и др. — более 600 тысяч человек зарегистрировались для участия на страницах акций.
Протестующие заявили, что у них есть три требования: остановить захват власти миллиардерами и положить конец коррупции в администрации Трампа; прекратить сокращение федеральных средств на социальные программы; и остановить нападки на иммигрантов, трансгендерных людей и другие сообщества.
Hands Off’ protesters rally across US to oppose Trump’s policies— Abhimanyu Manjhi (@AbhimanyuManjh5) April 6, 2025
Thousands gather across the US and Europe to decry actions of the Trump administration. pic.twitter.com/vMQjmJR7PG
Большие толпы протестующих можно было наблюдать в Бостоне, Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе и Вашингтоне — в больших городах преобладают противники Трампа. Демонстрации солидарности прошли и в других странах, в частности в Лондоне, Париже и Берлине.
Протесты стали крупнейшей демонстрацией против политики Трампа за время его второго срока. Они напоминают акции, которые проходили во время его первого срока, включая Женский марш в 2017 году, который привлек миллионы протестующих.
У самого Трампа в субботу публичных мероприятий не было. Он играл в гольф в своей частной резиденции во Флориде и намерен продолжать играть и сегодня, пишет ВВС.