Не в деньгах счастье? 20-летняя американка выиграла огромную сумму, но разочаровалась

Теперь Алисса ведет блог в TikTok, где делится своим опытом и рассуждает о психологических аспектах внезапного обогащения. Она признает, что деньги не стали для нее ключом к спокойствию и счастью, а также научили ее быть осторожнее в выборе окружения. Девушка заметила, что многие люди проявляют интерес исключительно к ее состоянию, что заставило ее испытывать тревогу и больше времени проводить в одиночестве. Однако поддержка родных и друзей помогает ей справляться с новыми страхами.