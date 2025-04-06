Не в деньгах счастье? 20-летняя американка выиграла огромную сумму, но разочаровалась
Жительница США выиграла в лотерею огромную сумму, но быстро разочаровалась в дорогих покупках и людях. Свою историю она рассказала New York Post.
Американка Алисса Мосли в 20 лет выиграла в лотерею сумму, которая, по ее словам, могла бы обеспечить ей безбедную жизнь. До этого она занималась продажей модной одежды, но после выигрыша решила исполнить мечты: отправилась в Париж и начала скупать дизайнерские вещи брендов Chanel и Dior. Однако вскоре осознала, что дорогие покупки не приносят ей счастья: "Чем больше я покупала, тем меньше было счастья", — пожаловалась американка.
Теперь Алисса ведет блог в TikTok, где делится своим опытом и рассуждает о психологических аспектах внезапного обогащения. Она признает, что деньги не стали для нее ключом к спокойствию и счастью, а также научили ее быть осторожнее в выборе окружения. Девушка заметила, что многие люди проявляют интерес исключительно к ее состоянию, что заставило ее испытывать тревогу и больше времени проводить в одиночестве. Однако поддержка родных и друзей помогает ей справляться с новыми страхами.
История Алиссы — не единичный случай. Многие победители лотереи сталкиваются с похожими трудностями. Например, британец Каллум Вальш, выигравший крупную сумму, признавался, что стал жертвой токсичных отношений и эмоционального давления со стороны знакомых. А американка Мари Холмс, получившая многомиллионный выигрыш, жаловалась, что ей пришлось бороться с завистью и судиться с бывшим партнером из-за денег.
Психологи подтверждают, что финансовое благополучие не всегда приводит к счастью. Внезапное богатство может изменить социальный круг, вызвать тревожность и даже привести к изоляции. Деньги способны решить материальные проблемы, но истинное счастье зависит от окружения, личных ценностей и эмоционального состояния. Важно помнить, что забота о ментальном благополучии столь же необходима, как и финансовая стабильность.