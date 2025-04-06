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В Латвии
Сегодня 09:13
На Агенскалнском рынке в воскресенье можно пройти бесплатные медицинские проверки
В честь Всемирного дня здоровья сегодня с 11:00 до 15.00 на втором этаже рынка в Агенскалнсе пройдут бесплатные экспресс-консультации по вопросам здоровья с участием членов научного кружка Рижского университета имени Страдиня из различных областей медицины.
В этот день рынок также посетят представители медицинского центра ARS, и каждый сможет воспользоваться предложенными ими услугами. Тем временем о психическом здоровье и практике осознанности расскажет ассоциация психического здоровья Ogle.
Также будет возможность пройти бесплатную экспресс-проверку зрения. Кроме того, все желающие с хорошим здоровьем смогут сдать кровь в пункте Государственного центра доноров крови, расположенном во дворе рынка.
Мероприятие проводится при поддержке Программы интеграции общества города Риги и проекта Европейского Союза.