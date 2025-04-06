В воскресенье в Латвии ожидается преимущественно солнечная, но прохладная погода

Днем будет преимущественно солнечно, хотя временами небо покроется облаками. Осадков не ожидается. Северный, северо-восточный ветер будет умеренным до умеренно сильного, с порывами до 15-16 м/с. Вечером ветер сменится на северный, северо-западный. Температура воздуха не поднимется выше +2…+6 градусов.