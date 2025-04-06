Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 08:44
В воскресенье в Латвии ожидается преимущественно солнечная, но прохладная погода
Воскресенье в Латвии обещает быть в основном солнечным, но ветреным и прохладным, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Днем будет преимущественно солнечно, хотя временами небо покроется облаками. Осадков не ожидается. Северный, северо-восточный ветер будет умеренным до умеренно сильного, с порывами до 15-16 м/с. Вечером ветер сменится на северный, северо-западный. Температура воздуха не поднимется выше +2…+6 градусов.
В столице сохранится частично облачная и сухая погода. Ожидается умеренный до умеренно сильного северный, северо-восточный ветер, порывами до 15-16 м/с. Температура воздуха составит всего +3…+4 градуса.