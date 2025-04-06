"Домашние животные тоже болеют E. coli": инфекционист возражает против того, чтобы собак сажали в магазинные тележки

Инфекционист и советник RAKUS Людмила Виксна в эфире TV24 выразила обеспокоенность этим явлением. Она пояснила, что домашние животные, даже без симптомов, могут быть носителями опасной кишечной палочки — E. coli. Этот микроорганизм может вызывать тяжелые кишечные инфекции у людей, особенно у детей.