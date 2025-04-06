"Домашние животные тоже болеют E. coli": инфекционист возражает против того, чтобы собак сажали в магазинные тележки
В последнее время все чаще можно заметить, как люди берут своих питомцев в магазины. Особенно это касается маленьких собак, которых нередко сажают прямо в тележки для покупок. Однако врачи предупреждают, что это может быть опасно для здоровья, и упоминают печально известную кишечную палочку — E. coli.
Инфекционист и советник RAKUS Людмила Виксна в эфире TV24 выразила обеспокоенность этим явлением. Она пояснила, что домашние животные, даже без симптомов, могут быть носителями опасной кишечной палочки — E. coli. Этот микроорганизм может вызывать тяжелые кишечные инфекции у людей, особенно у детей.
Основная проблема в том, что тележки, в которых перевозят продукты, контактируют с шерстью и лапами животных, которые могут быть загрязнены. При этом сами тележки редко дезинфицируются.
«Домашние животные тоже болеют E. coli — совершенно недопустимо сажать их в тележки для покупок», — подчеркивает инфекционист.
Виксна подчеркнула: она не против присутствия собак в магазинах, если они на поводке. Но категорически возражает против того, чтобы их сажали в тележки.
Напомним, что E. coli — это бактерия, которая обычно живет в кишечнике человека и животных. Большинство ее штаммов безвредны, но есть разновидности, способные вызывать тяжелые отравления, кровавую диарею и даже почечную недостаточность. Основными источниками заражения являются инфицированная пища (например, плохо приготовленное мясо, сырое молоко, немытые овощи) и контакт с зараженными фекалиями.
Ранее сообщалось, что в отделении интенсивной терапии Детской клинической университетской больницы находятся уже пять детей с острой инфекцией, вызванной продуцирующей шига-токсин кишечной палочкой E. coli, и их состояние оценивается как очень тяжелое.