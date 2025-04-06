Кровь сдают меньше 4% жителей Латвии! VADC развеивает мифы о донорстве: не все так строго, как кажется

Центр подчеркивает, что мнение о том, что донором может быть только абсолютно здоровый человек, — ошибочно. Чтобы обеспечить безопасность реципиентов, VADC составил список причин, по которым человек не может стать донором. Среди них — различные инфекции, аутоиммунные заболевания, сердечно-сосудистые болезни, острые воспаления и другие диагнозы. Тем не менее многие люди с незначительными проблемами со здоровьем все же могут сдавать кровь.