Кровь сдают меньше 4% жителей Латвии! VADC развеивает мифы о донорстве: не все так строго, как кажется
Менее 4% жителей Латвии регулярно сдают кровь, свидетельствуют данные Государственного центра доноров крови (VADC).
Как отмечают в центре, сдавая кровь, каждый донор может помочь трем людям. Поскольку кровь — незаменимый ресурс, судьба пациентов напрямую зависит от отзывчивости доноров.
Центр подчеркивает, что мнение о том, что донором может быть только абсолютно здоровый человек, — ошибочно. Чтобы обеспечить безопасность реципиентов, VADC составил список причин, по которым человек не может стать донором. Среди них — различные инфекции, аутоиммунные заболевания, сердечно-сосудистые болезни, острые воспаления и другие диагнозы. Тем не менее многие люди с незначительными проблемами со здоровьем все же могут сдавать кровь.
Как объясняет VADC, если кровь сдается для конкретного пациента, он действительно получит необходимую помощь, но не обязательно именно ту кровь, которую сдал конкретный донор. Каждый донор пополняет общий банк крови, благодаря чему помощь могут получить все, кто в ней нуждается. Поэтому так важна регулярная сдача крови — чтобы в банке всегда был достаточный запас.
Причины отказа в донорстве бывают разными, и многие из них носят временный характер. Например, иногда отказ связанный с пониженным уровнем гемоглобина. В таком случае, восполнив запасы железа, человек снова может стать донором. А если отказ связан с трудностями при доступе к венам, стоит запланировать визит в теплый день — тогда вены расширяются и становятся более заметными.