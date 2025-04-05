В воскресенье в Латвии продолжится ветреная и прохладная погода

В воскресенье в Латвии ожидается частично облачная погода, во второй половине дня на западе будет облачно. Без существенных осадков. Ветер - северный от умеренного до умеренно-сильного, в порывах скоростью до 15-16 м/с. Температура воздуха днем не поднимется выше +2...+6 градусов.