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В воскресенье в Латвии продолжится ветреная и прохладная погода
В воскресенье в Латвии продолжится ветреная и прохладная погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В ночь на воскресенье ожидается незначительная облачность, без осадков. Сохранится порывистый северо-восточный, северный ветер. Ночью будет прохладно: воздух остынет до -2... -7 градусов, а в прибрежных районах температура будет около нуля.
В Риге прогнозируется ясная и сухая ночь. Будет дуть северо-восточный, северный ветер скоростью до 15 м/с. Температура воздуха понизится до -1... -3 градусов.
В воскресенье в Латвии ожидается частично облачная погода, во второй половине дня на западе будет облачно. Без существенных осадков. Ветер - северный от умеренного до умеренно-сильного, в порывах скоростью до 15-16 м/с. Температура воздуха днем не поднимется выше +2...+6 градусов.