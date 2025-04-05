ДТП на Елгавском шоссе: легковушка врезалась в грузовик, водитель погиб
фото: sadursme.lv
Кадр с места ДТП.
Аварии и происшествия

ДТП на Елгавском шоссе: легковушка врезалась в грузовик, водитель погиб

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

В результате столкновения легкового и грузового автомобиля в субботу на Елгавском шоссе, перед Далбе, погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В Олайнском крае на Елгавском шоссе произошло столкновение грузовика Volvo и легкового автомобиля Audi. В дорожно-транспортном происшествии погиб водитель легкового автомобиля.

Государственная полиция проводит расследование обстоятельств произошедшего. По словам очевидцев, легковой автомобиль врезался в заднюю часть грузовика, полностью разбив переднюю часть машины.

Из-за аварии в первой половине дня в субботу было затруднено движение по шоссе в направлении Елгавы.

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