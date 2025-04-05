Кадр с места ДТП.
Аварии и происшествия
Сегодня 12:59
ДТП на Елгавском шоссе: легковушка врезалась в грузовик, водитель погиб
В результате столкновения легкового и грузового автомобиля в субботу на Елгавском шоссе, перед Далбе, погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
В Олайнском крае на Елгавском шоссе произошло столкновение грузовика Volvo и легкового автомобиля Audi. В дорожно-транспортном происшествии погиб водитель легкового автомобиля.
Государственная полиция проводит расследование обстоятельств произошедшего. По словам очевидцев, легковой автомобиль врезался в заднюю часть грузовика, полностью разбив переднюю часть машины.
Из-за аварии в первой половине дня в субботу было затруднено движение по шоссе в направлении Елгавы.