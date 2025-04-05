Rietumu Banka предоставил 6,5 млн евро для реновации исторического здания

Здание, которое находится на ул. А. Чака, 32, исторически является доходным домом с коммерческими помещениями на первом этаже. Оно построено в 1912 году в стиле Art Nouveau (югендстиле), и признано памятником архитектуры местного значения. «Инвестиции в сохранение культурного наследия имеют огромное значение. Как крупнейший банк Латвии с отечественным капиталом мы убеждены в необходимости принимать участие в восстановлении культурных ценностей и архитектурных памятников нашей страны. Кроме того, создание качественного пространства для жизни – одна из важнейших составляющих развития современного города. Данный проект не только позволит реновировать историческое здание, но и будет способствовать дальнейшему возрождению центра Риги и созданию удобной и комфортной городской среды», – отмечает член Правления Rietumu Banka, руководитель Кредитного управления Артур Юкш.