Rietumu Banka предоставил 6,5 млн евро для реновации исторического здания
Rietumu Banka выдал кредит в размере 6,5 миллиона евро компании FIBI 1 для реновации исторического здания в центре Риги. Предоставленное финансирование позволит приобрести и восстановить здание, являющееся классическим памятником югендстиля, а также увеличить оборотные средства предприятия.
Здание, которое находится на ул. А. Чака, 32, исторически является доходным домом с коммерческими помещениями на первом этаже. Оно построено в 1912 году в стиле Art Nouveau (югендстиле), и признано памятником архитектуры местного значения. «Инвестиции в сохранение культурного наследия имеют огромное значение. Как крупнейший банк Латвии с отечественным капиталом мы убеждены в необходимости принимать участие в восстановлении культурных ценностей и архитектурных памятников нашей страны. Кроме того, создание качественного пространства для жизни – одна из важнейших составляющих развития современного города. Данный проект не только позволит реновировать историческое здание, но и будет способствовать дальнейшему возрождению центра Риги и созданию удобной и комфортной городской среды», – отмечает член Правления Rietumu Banka, руководитель Кредитного управления Артур Юкш.
После завершения проекта жители Латвии смогут приобрести в доме 84 квартиры с высококачественной полной отделкой. В том числе: однокомнатные квартиры площадью 24 м2, двухкомнатные – 40 м2 и трехкомнатные – 60 м2. На первом этаже сохранятся коммерческие помещения, что обеспечит многофункциональность здания. «Каждый дом в центре Риги заслуживает качественной реновации – это важный позитивный фактор и для жителей, и для предпринимателей, и для гостей города. Сотрудничество с Rietumu Banka позволило нам вместе с командой опытных финансистов оценить различные аспекты реализации проекта и выбрать оптимальные решения. Это стратегический шаг в развитии нашей компании, который поможет в достижении долгосрочных целей на рынке недвижимости», – отметил член Правления SIA FIBI 1 Виталий Федулов.
Благодаря финансированию Rietumu Banka компания SIA FIBI 1 уже приобрела данное историческое здание и начала его реновацию. Строительные работы выполняет SIA DBU.