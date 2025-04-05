Дожили! Европейские страны предупреждают своих граждан о рисках поездок в США
Европейские государства предостерегают своих граждан, особенно геев, лесбиянок и трансгендерных людей, от возможных рисков при поездках в США.
С начала этого года, после прихода к власти Дональда Трампа, несколько европейских туристов были задержаны на границе и заключены под стражу без каких-либо внятных причин. В результате Германия, Франция, Финляндия и Дания обновили свои рекомендации по поездкам для LGBTQ+ туристов, направляющихся в США, указав, что в заявлениях на визу или ESTA теперь необходимо указывать пол, присвоенный при рождении.
На портале рекомендаций по путешествиям Министерства иностранных дел Нидерландов США по-прежнему считаются безопасной страной, однако отмечается: «Просим учитывать, что законы и таможенные правила в США в отношении LGBTQ+ лиц могут отличаться от нидерландских». Представитель консульской службы МИД Нидерландов в комментарии Newsweek пояснил, что новые рекомендации касаются всех путешественников в США и предупреждают о возможности ареста, заключения и депортации, если строго не соблюдаются заявленные цели поездки или документы оформлены ненадлежащим образом.
Бельгия также планирует в ближайшее время выпустить новые рекомендации, связанные с усиленным пограничным контролем в США. Предполагается, что в заявлении будет сделан акцент на том, что отношение к геям, лесбиянкам и трансгендерам сильно варьируется в зависимости от региона и штата.
Правительство Канады сообщает, что ее граждане, находящиеся в США более 30 дней, обязаны зарегистрироваться в местных органах. Несоблюдение этого требования может повлечь за собой штрафы. В марте широкий резонанс вызвал случай с канадской актрисой и предпринимательницей Жасмин Мууни. Ее задержали в Сан-Диего из-за неточностей в рабочей визе, и она провела в заключении 12 дней, прежде чем ей разрешили за свой счет вернуться домой.
В феврале на границе в Калифорнии, при возвращении из Мексики, был задержан немецкий турист Лукас Зилаф, несмотря на то что имел разрешение на пребывание в США сроком 90 дней. Он ничего не нарушал, однако провел в иммиграционной тюрьме две недели, пока его американская невеста не смогла купить билет обратно в Германию. Аналогичные случаи произошли с одной гражданкой Великобритании и двумя гражданками Германии.