Дожили! Европейские страны предупреждают своих граждан о рисках поездок в США

С начала этого года, после прихода к власти Дональда Трампа, несколько европейских туристов были задержаны на границе и заключены под стражу без каких-либо внятных причин. В результате Германия, Франция, Финляндия и Дания обновили свои рекомендации по поездкам для LGBTQ+ туристов, направляющихся в США, указав, что в заявлениях на визу или ESTA теперь необходимо указывать пол, присвоенный при рождении.