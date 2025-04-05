Под Олайне нетрезвый парень после вечеринки решил переночевать в своем авто, а проснулся совсем не там, где ожидал
Компания друзей из Олайнского края накануне устроила застолье. Один из участников, чтобы не ехать домой в нетрезвом виде, решил переночевать в своем автомобиле. Однако проснулся он не там, где заснул.
На дороге из Озолниеки в сторону трассы Рига-Елгава образовалась длинная пробка. Эвакуатор, заняв всю проезжую часть, тащил серебристую машину. Рядом стоял полицейский автомобиль и двое мужчин с большой бутылкой алкоголя.
Вернерс, который крепко заснул в салоне авто: «Мы вчера посидели, ночью шашлыки жарили, и я вырубился в машине — чтобы не ехать домой пьяным, спал в авто, у меня дети дома. Проснулся от того, что... оказалось, он взял у меня из кармана ключи и решил поехать к девушке».
Водителя Audi программе «Degpunktā» застать не удалось — он задержан. Известно, что во время поездки мужчина не справился с управлением и врезался в фуру. Водитель грузовика почувствовал сильный запах алкоголя от виновника ДТП и вызвал полицию.
Вернерс: «Он врезался в какую-то фуру, ключи выбросил — мы их только что нашли, были в канаве. Сейчас он сидит в полицейской машине. (Вопрос: Вы ничего не чувствовали?) Нет, я так набрался, что проснулся только когда приехала полиция. (Вопрос: Он был трезв?) У него 4,5 промилле!».
Пассажир не помнит, как произошла авария, и все еще в замешательстве из-за поступка друга, решившего куда-то ехать после бурной вечеринки. Ситуацию усугубляет то, что автомобиль официально ему не принадлежит. «Я вообще не понимаю, зачем он взял машину. (Вопрос: Он ничего не сказал?) Алкоголя у нас хватало, все было, а он решил поехать к своей девушке. Я взял эту машину в рассрочку, хозяин еще не переоформил ее на меня. У хозяина теперь проблемы».
Когда автомобиль погрузили на эвакуатор, мужчины сели в машину и с улыбкой уехали. В Государственной полиции уточнили степень опьянения водителя. Мужчина 1997 года рождения управлял автомобилем марки Audi в состоянии алкогольного опьянения — 3,83 промилле. По факту происшествия начат уголовный процесс.