Под Олайне нетрезвый парень после вечеринки решил переночевать в своем авто, а проснулся совсем не там, где ожидал

Пассажир не помнит, как произошла авария, и все еще в замешательстве из-за поступка друга, решившего куда-то ехать после бурной вечеринки. Ситуацию усугубляет то, что автомобиль официально ему не принадлежит. «Я вообще не понимаю, зачем он взял машину. (Вопрос: Он ничего не сказал?) Алкоголя у нас хватало, все было, а он решил поехать к своей девушке. Я взял эту машину в рассрочку, хозяин еще не переоформил ее на меня. У хозяина теперь проблемы».