Полиция просит ознакомиться с фотографиями, на которых изображены куртка и обувь мужчины, и откликнуться тех, кому что-либо известно о человеке, которому они могли принадлежать.
В Латвии
Сегодня 19:14
В Латгалии недалеко от границы с Россией обнаружено тело человека - полиция просит помочь в опознании
Государственная полиция просит помощи населения, чтобы установить личность мужчины, тело которого было найдено в Терехово.
Как сообщили в полиции, останки неизвестного мужчины были обнаружены 28 марта в лесном массиве в Терехово Лудзенского края недалеко от хутора Ludmilas mājas во время лесозаготовительных работ.
Тело было частично скелетизировано.
Полиция просит ознакомиться с фотографиями, на которых изображены куртка и обувь мужчины, и откликнуться тех, кому что-либо известно о человеке, которому они могли принадлежать.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о мужчине, полиция просит звонить по телефонам 112, 65703822, 20255528, обращаться в ближайший полицейский участок или по электронной почте ziemellatgale@latgale.vp.gov.lv, arturs.frolovs@latgale.vp.gov.lv, katerina.belobokova@latgale.vp.gov.lv.