МИД Литвы: НАТО будет готово реагировать во время российско-белорусских военных учений

Как сообщает BNS, литовские военные утверждают, что не видят никаких дополнительных военных угроз для Литвы во время учений «Запад» этого года. По словам военных, они исходят из разведданных от всего блока НАТО, и утверждают, что, как и в прошлом, главной угрозой в этом году будет возросший риск непреднамеренных инцидентов. Тогда, в конце февраля, президент Гитанас Науседа заявил, что учения «Запад» не должны вызывать дополнительных опасений, поскольку Литва и ее союзники также проводят учения и готовятся к потенциальным угрозам.