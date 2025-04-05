МИД Литвы: НАТО будет готово реагировать во время российско-белорусских военных учений
В преддверии совместных российско-белорусских военных учений «Запад», которые пройдут осенью этого года, литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис говорит, что НАТО готово отреагировать, если возникнет такая необходимость. Об этом он заявил в пятницу во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.
«Определенные действия планируются в зависимости от того, что мы увидим по ту сторону, какие российские и белорусские силы будут задействовано в ходе учений, и это, безусловно, не будет оставлено без внимания», — сказал журналистам глава литовского дипломатического ведомства.
Будрис не раскрыл более подробных планов НАТО, но заверил, что Альянс отреагирует с учетом того, как будут проходить учения, а также сколько и какие силы будут задействованы Россией и Беларусью.
«Сейчас я действительно не хотел бы вдаваться в подробности о том, каким будет реагирование, но это не просто какое-то одно из ряда событий, все подобные усилия воспринимаются серьезно, — сказал министр. - Мы посмотрим, какие рода войск там будут, по объему, по географическому расположению, и НАТО, безусловно, на основании этого сформирует свое собственное, скажем так, присутствие или ответ».
Как сообщает BNS, литовские военные утверждают, что не видят никаких дополнительных военных угроз для Литвы во время учений «Запад» этого года. По словам военных, они исходят из разведданных от всего блока НАТО, и утверждают, что, как и в прошлом, главной угрозой в этом году будет возросший риск непреднамеренных инцидентов. Тогда, в конце февраля, президент Гитанас Науседа заявил, что учения «Запад» не должны вызывать дополнительных опасений, поскольку Литва и ее союзники также проводят учения и готовятся к потенциальным угрозам.