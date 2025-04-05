И без того недешевый iPhone вскоре может стать еще дороже - виноват Трамп

Трамп ввел жесткие импортные пошлины на товары из Китая, а так как большинство iPhone все еще производится в Китае, Apple оказалась перед трудным выбором — взять на себя дополнительные расходы или переложить их на покупателей. Если издержки будут переложены на клиентов, то iPhone 16 Pro Max, который сейчас стоит около 1599 долларов, может подорожать до 2300 долларов, что примерно соответствует 2083 евро.