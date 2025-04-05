И без того недешевый iPhone вскоре может стать еще дороже - виноват Трамп
Популярные смартфоны iPhone совсем скоро могут серьезно подорожать, поскольку "тарифные войны" президента США Дональда Трампа могут увеличить цену на технику аж на 40%.
Трамп ввел жесткие импортные пошлины на товары из Китая, а так как большинство iPhone все еще производится в Китае, Apple оказалась перед трудным выбором — взять на себя дополнительные расходы или переложить их на покупателей. Если издержки будут переложены на клиентов, то iPhone 16 Pro Max, который сейчас стоит около 1599 долларов, может подорожать до 2300 долларов, что примерно соответствует 2083 евро.
В четверг акции Apple упали на 9,3%, пережив худший день с марта 2020 года. Аналитики подсчитали, что самый недорогой iPhone 16, который сейчас стоит около 799 долларов, может подорожать до 1142 долларов, а iPhone 16e (в данный момент 599 долларов) может вырасти в цене до 856 долларов.
Apple ежегодно продает более 220 миллионов iPhone, и ее крупнейшие рынки — это США, Китай и Европа. Однако новая волна тарифов для Китая (54%), Вьетнама (46%) и Индии (26%) означает, что даже перенос производства в другие страны вряд ли существенно поможет. Тем временем объемы продаж iPhone и так стагнируют, поскольку покупателей не особо впечатлил новый пакет функций Apple Intelligence, включающий интеграцию ChatGPT.
Эксперты предупреждают: если эти тарифы останутся в силе, рост цен будет неизбежен.