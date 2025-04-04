Источники в Москве дали понять, что Путин не боится новых санкций, но готов прекратить войну

Публикация появилась после того, как Трамп неоднократно давал понять, что недоволен затягиванием переговоров Кремля о прекращении огня. В воскресенье он заявил телеканалу NBC, что был «очень зол» и «рассержен», когда президент России Владимир Путин поставил под сомнение авторитет президента Украины Владимира Зеленского. Дональд Трамп пригрозил Москве санкциями против российской нефти, если соглашение о прекращении огня с Киевом не будет достигнуто в течение месяца по вине Кремля.