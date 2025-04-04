Источники в Москве дали понять, что Путин не боится новых санкций, но готов прекратить войну
Москва делает ставку на то, что президент США Дональд Трамп заключит с Украиной мирное соглашение, приемлемое для России. Однако, если переговоры провалятся, Россия готова продолжить войну, пишет Bloomberg, ссылаясь на информированные источники в Москве.
Собеседники издания утверждают, что Кремль не обеспокоен угрозами Трампа ввести вторичные санкции против российской нефти из-за отсутствия прогресса в прекращении огня. Тем не менее Путин понимает, что Дональд Трамп предоставляет ему шанс завершить войну на самых выгодных условиях, и намерен продолжать дипломатические усилия, отмечают источники.
Публикация появилась после того, как Трамп неоднократно давал понять, что недоволен затягиванием переговоров Кремля о прекращении огня. В воскресенье он заявил телеканалу NBC, что был «очень зол» и «рассержен», когда президент России Владимир Путин поставил под сомнение авторитет президента Украины Владимира Зеленского. Дональд Трамп пригрозил Москве санкциями против российской нефти, если соглашение о прекращении огня с Киевом не будет достигнуто в течение месяца по вине Кремля.
В понедельник журналистка Fox Джеки Хайнрих, ссылаясь на источник, знакомый с ходом обсуждений, заявила, что Трамп «разочарован» действиями Путина и считает, что Россия «затягивает переговоры о всеобъемлющем прекращении огня». Согласно информации журналистки, администрация рассматривает возможность жестких санкций, включая ограничения против российского «теневого флота». В Белом доме также признали, что Владимир Путин активно сопротивляется заключению мирного договора с Украиной, сообщает Reuters.