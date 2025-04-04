ВИДЕО: в Риге полиция задержала вооруженного инкассатора, обвиняемого в краже доверенных ему денег

В тот же день, 26 марта, сотрудники Государственной полиции задержали подозреваемого мужчину на площади Республикас в Риге. Операция по задержанию состоялась сразу после того, как он завершил инкассацию в одном из торговых объектов. Учитывая специфику его работы, он был вооружен.