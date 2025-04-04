ВИДЕО: в Риге полиция задержала вооруженного инкассатора, обвиняемого в краже доверенных ему денег
26 марта этого года Государственная полиция получила информацию от компании, предоставляющей инкассационные услуги, о краже инкассированных денежных средств. Подозрения пали на одного из инкассаторов, который обслуживал торговые центры в Риге. Предполагалось, что он неоднократно совершал такие преступления.
В тот же день, 26 марта, сотрудники Государственной полиции задержали подозреваемого мужчину на площади Республикас в Риге. Операция по задержанию состоялась сразу после того, как он завершил инкассацию в одном из торговых объектов. Учитывая специфику его работы, он был вооружен.
Подозреваемый — мужчина, 1982 года рождения, ранее не судим. По имеющейся у полиции информации, он, возможно, похитил 5400 евро из инкассированных средств.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по первой части 175-й статьи Уголовного закона — кража. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, либо краткосрочного лишения свободы, либо надзора пробации, либо общественных работ, либо денежного штрафа.
В отношении подозреваемого применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.