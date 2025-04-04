В Литве рассматривают возможность награждения погибших военных США госнаградами

Как ранее сообщало агентство BNS, 25 марта во время учений на полигоне в Пабраде пропали четверо американских солдат, передвигавшихся в эвакуационной бронемашине M88 Hercules. Поисково-спасательная операция длилась неделю. В ней приняли участие военнослужащие, сотрудники системы внутренних дел и гражданские лица из Литвы, США, Польши и Эстонии. Бронемашину с телами трех солдат подняли из болота в понедельник, 31 марта, а во вторник, 1 апреля, был найден четвертый утонувший американский военный.