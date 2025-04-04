Рядовой армии США Данте Д. Тайтано, 21 год, из Дедедо, Гуам; сержант армии Эдвин Ф. Франко, 25 лет, из Глендейла, Калифорния; сержант армии Хосе Дуэньес-младший, 25 лет, из Джолиета, Иллинойс; и штаб-сержант армии Трой С. Кнутсон-Коллинс, 28 лет, из Батл-Крика, Мичиган — все они погибли в результате учебного инцидента недалеко от города Пабраде, Литва, в марте 2025 года.
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В Литве рассматривают возможность награждения погибших военных США госнаградами
Рассматривается вопрос о награждении государственными наградами погибших в Пабраде американских военнослужащих, говорит литовский президент Гитанас Науседа.
«Мы рассматриваем возможность посмертного награждения этих четырех военнослужащих государственными наградами, но решение пока не принято. Я не хотел бы его анонсировать», — заявил глава Литвы журналистам в Ретавасе в пятницу.
Импровизированный мемориал с цветами и свечами в память о американских солдатах, погибших на полигоне в Пабраде, у посольства США в Вильнюсе, Литва, 1 апреля 2025 года.
Как ранее сообщало агентство BNS, 25 марта во время учений на полигоне в Пабраде пропали четверо американских солдат, передвигавшихся в эвакуационной бронемашине M88 Hercules. Поисково-спасательная операция длилась неделю. В ней приняли участие военнослужащие, сотрудники системы внутренних дел и гражданские лица из Литвы, США, Польши и Эстонии. Бронемашину с телами трех солдат подняли из болота в понедельник, 31 марта, а во вторник, 1 апреля, был найден четвертый утонувший американский военный.