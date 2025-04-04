Какая погода нас ждет весной и летом? Что говорит наблюдатель за природой Вилис Букшс
Какой будет погода в апреле 2025 года, когда ждать настоящего весеннего тепла и какое нас ждет лето? Наблюдатель за природой Вилис Букшс делится своими прогнозами, основанными на народных приметах и природных знаках.
Апрель – второй месяц календарной весны, когда природа окончательно пробуждается от зимнего сна. В это время земля начинает согреваться, накапливая весеннюю энергию. Березы в этот период начинают выделять сок – в этом году он пошел уже в середине марта. Зацветают орешник, ольха, ива и верба. В течение месяца появятся первые красноватые соцветия мать-и-мачехи, а на лесных опушках зацветут анемоны белого, голубого и желтого цвета.
Апрель также называют месяцем птиц – к его концу возвращаются первые ласточки, кукушки и соловьи. В это же время начинается активный период работы пчел, а для земледельцев приходит пора первых посевов.
Согласно прогнозу Вилиса Букшса, апрель начнется с переменной погоды: возможны и солнечные, и пасмурные дни, а также кратковременные осадки, в том числе мокрый снег. Температура будет колебаться от слабых ночных заморозков до +3...+8°C днем.
В середине апреля ожидается переменная облачность с кратковременными осадками. В районе Пасхи возможны резкие температурные скачки – днем от +8 до +15°C, ночью возможны заморозки. Во второй половине месяца (к Юрьеву дню, 23 апреля) погода станет теплее – днем температура может достичь +18...+20°C. К концу апреля прогнозируется более сухая и солнечная погода.
А какое же нас ждет лето? По словам Букшса, природные знаки указывают на то, что лето в Латвии ибудет преимущественно сухое и теплое, даже жаркое, с большим количеством гроз, но чрезмерных дождей не будет.