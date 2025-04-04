Какая погода нас ждет весной и летом? Что говорит наблюдатель за природой Вилис Букшс

Апрель – второй месяц календарной весны, когда природа окончательно пробуждается от зимнего сна. В это время земля начинает согреваться, накапливая весеннюю энергию. Березы в этот период начинают выделять сок – в этом году он пошел уже в середине марта. Зацветают орешник, ольха, ива и верба. В течение месяца появятся первые красноватые соцветия мать-и-мачехи, а на лесных опушках зацветут анемоны белого, голубого и желтого цвета.