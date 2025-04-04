Снег возможен в Латвии и за несколько дней до Пасхи

В субботу утром и в первой половине дня ожидается больше осадков, в основном снег и метель, сильный снег в центральной и восточной частях страны, а к вечеру субботы прояснится. Северный, северо-восточный ветер будет дуть со скоростью порывами до 17-22 метров в секунду, наиболее сильный - в Юрмале, Тукумсском и Добельском краях, а также на Курземском побережье.