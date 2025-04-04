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В Латвии
Сегодня 16:23
Ремонт поврежденного морского кабеля Латвийского государственного центра радио и ТВ обошелся почти в 500 000 евро
Устранение повреждений морского оптического кабеля обошлось почти в 500 000 евро, сообщили агентству LETA в Латвийском государственном центре радио и телевидения (ЛГЦРТ).
В общую сумму убытков включены расходы на ремонт кабеля, расходы ЛГЦРТ и нанятого им персонала, а также расходы за не оказанные клиентам услуги. Все эти расходы ЛГЦРТ покрыл за счет собственных средств.
Также в апреле ЛГЦРТ начал процедуру взыскания компенсации с болгарской компании Navigation Maritime Bulgares, которой принадлежит судно Vezhen, причинившее ущерб. Если болгарская судоходная компания не согласится возместить ущерб, возможно обращение в суд. В то же время полиция продолжает расследование уголовного дела. Оптоволоконный кабель ЛГЦРТ на участке Вентспилс-Готланд в Балтийском море был поврежден 26 января 2025 года.