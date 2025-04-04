Ремонт поврежденного морского кабеля Латвийского государственного центра радио и ТВ обошелся почти в 500 000 евро

Также в апреле ЛГЦРТ начал процедуру взыскания компенсации с болгарской компании Navigation Maritime Bulgares, которой принадлежит судно Vezhen, причинившее ущерб. Если болгарская судоходная компания не согласится возместить ущерб, возможно обращение в суд. В то же время полиция продолжает расследование уголовного дела. Оптоволоконный кабель ЛГЦРТ на участке Вентспилс-Готланд в Балтийском море был поврежден 26 января 2025 года.