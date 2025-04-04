Промывка труб в Риге: в каких районах в апреле возможно помутнение воды

Работы будут проводиться с 7 по 11 апреля. Перебои с водоснабжением на первых этапах промывки не планируются, однако в начале недели — 7, 8 и 9 апреля — возможна кратковременная мутность воды в районах Пурвциемс, Плявниеки, Межциемс и Кенгарагс. После завершения промывки вода может быть насыщена воздухом, что визуально придает ей беловатый оттенок. Такую воду можно безопасно использовать — дополнительная очистка не требуется.