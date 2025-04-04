"Если надо, готова спасать и орков": раненый в Украине латвийский медик пока не вернется домой

Сармите благодарит всех латвийцев за поддержку и особенно свою семью — за понимание ее решения остаться: «Я благодарна, что жива. Не уеду домой — мое место здесь, в Украине. Пока мои украинские братья и сестры страдают, я не смогу быть счастлива в Латвии. Я должна быть рядом и помогать».