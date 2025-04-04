"Если надо, готова спасать и орков": раненый в Украине латвийский медик пока не вернется домой
На днях в Украине в результате атаки российского беспилотника была ранена латвийский военный медик Сармите Цируле, которая в 2023 году была выбрана человеком Европы в Латвии.
Латвийская медсестра Сармите Цируле получила ранения в результате атаки российского ударного дрона. Инцидент произошел в воскресенье утром, когда она вместе с товарищами спешила на помощь тяжелораненому украинскому солдату. Беспилотник попал в их автомобиль — Цируле получила осколочные ранения и контузию.
В интервью Латвийскому телевидению Сармите рассказала, что чувствует себя уже лучше: «Врачи и медсестры заботятся отлично. Пока чувствую себя немного оглушенной, тело все еще в напряжении, но рука заживает. Возможно, потребуется операция на ухе, но надеюсь, обойдется. Главное — мы все-таки смогли спасти того солдата, к которому ехали. Уже встретились с ним в больнице».
Она подчеркнула, насколько бесчеловечно то, что российские силы целенаправленно атакуют медиков: «Орки ведь не задумываются, что на самом деле я могла бы спасти и их. И если бы возникла такая необходимость — я бы это сделала».
Сармите благодарит всех латвийцев за поддержку и особенно свою семью — за понимание ее решения остаться: «Я благодарна, что жива. Не уеду домой — мое место здесь, в Украине. Пока мои украинские братья и сестры страдают, я не смогу быть счастлива в Латвии. Я должна быть рядом и помогать».
Сармите Цируле с начала полномасштабного вторжения России в Украину оказывает помощь украинским солдатам, сражающимся на самых тяжелых участках фронта. Она подчеркивает, что делает все возможное, чтобы спасти военных, ведь защита Латвии начинается именно там.