В результате атаки ударного дрона россиян ранен боевой медик из Латвии - она получила осколочные ранения и контузию

Как сообщила журналистке TV3 Ziņas Иеве Варне Сармите, атака произошла утром в воскресенье, в то время, когда военный медик вместе с товарищами отправилась на задание — спасти тяжело раненного украинского солдата. Ударный дрон врезался в автомобиль экипажа Сармите. Она получила осколочные ранения и контузию, но, к счастью, ее жизни ничего не угрожает.