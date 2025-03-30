В результате атаки ударного дрона россиян ранен боевой медик из Латвии - она получила осколочные ранения и контузию
В результате атаки ударного дрона российской армии ранен латвийский боевой медик Сармите Цируле.
Как сообщила журналистке TV3 Ziņas Иеве Варне Сармите, атака произошла утром в воскресенье, в то время, когда военный медик вместе с товарищами отправилась на задание — спасти тяжело раненного украинского солдата. Ударный дрон врезался в автомобиль экипажа Сармите. Она получила осколочные ранения и контузию, но, к счастью, ее жизни ничего не угрожает.
«Мы действительно остались живы — это было настоящее чудо. Четвертая контузия, но на этот раз хотя бы с осколками», — сказала Сармите.
Напомним, что Сармите Цируле с самого начала полномасштабного вторжения России оказывает поддержку украинским солдатам, сражающимся на самых тяжелых участках фронта. Как всегда подчеркивает Сармите, она делает все возможное, чтобы спасти солдат в Украине, потому что защита Латвии начинается именно там.