Афганкам без сопровождения мужчин отказывают в медицинской помощи, даже в критических ситуациях - известно о многих летальных случаях

Сотрудники больниц в провинциях Афганистана сообщают, что женщин постоянно не допускают к медуслугам, потому что их не сопровождают мужчины. Две женщины рассказали The Guardian, что у них случился выкидыш из-за невозможности получить медицинскую помощь. Одна из опрошенных сообщила о смерти сестры во время родов. «Большинство из них поступают в критическом состоянии, а некоторые умирают просто потому, что их привезли слишком поздно. Некоторые дети умирают в утробе матери, а другие — через несколько минут после рождения», — заявил медработник из Кандагара.