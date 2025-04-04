Афганкам без сопровождения мужчин отказывают в медицинской помощи, даже в критических ситуациях - известно о многих летальных случаях
Талибы запрещают женщинам без сопровождения мужчин передвигаться по улице — даже при необходимости получить экстренную медицинскую помощь. Это приводит к росту детской и материнской смертности. Об этом сообщают The Guardian и с афганское агентство Zan Times.
Афганка по имени Насрин находилась на последних сроках беременности, когда почувствовала резкую боль. Ее муж работал в Иране — и в больницу она попыталась попасть вместе с матерью. По дороге их остановили талибы и отказались пропустить без сопровождения мужчины. Из-за долгих проволочек ребенок погиб, а позже от кровопотери умерла сама Насрин.
Еще один случай произошел в Кандагаре. Молодая женщина родила прямо в такси по дороге в больницу — ее муж не мог приехать вовремя. Ребенок умер от удушья — в машине не хватало кислорода. «Я спросила, почему она не приехала раньше. Она ответила: "Я должна была ждать, пока мой муж вернется с работы. Другого опекуна у меня не было"», — рассказывает акушерка.
Сотрудники больниц в провинциях Афганистана сообщают, что женщин постоянно не допускают к медуслугам, потому что их не сопровождают мужчины. Две женщины рассказали The Guardian, что у них случился выкидыш из-за невозможности получить медицинскую помощь. Одна из опрошенных сообщила о смерти сестры во время родов. «Большинство из них поступают в критическом состоянии, а некоторые умирают просто потому, что их привезли слишком поздно. Некоторые дети умирают в утробе матери, а другие — через несколько минут после рождения», — заявил медработник из Кандагара.
Кроме того, талибы отказывают афганкам в получении лекарств без сопровождения опекуна. «После прихода к власти талибов женщины не посещают врачей, пока болезнь не станет невыносимой», — рассказывает один из врачей.
Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения, каждый день в Афганистане от предотвратимых причин умирают 24 матери и 167 младенцев. По оценкам, более чем в 20 тысячах деревень по всей стране отсутствуют базовые медицинские услуги, что затрагивает 14 млн человек. Согласно недавнему докладу ООН, к 2026 году вероятность смерти женщины при родах вырастет на 50%.