В Таллине часть школ сохранят возможность преподавания на русском языке
Городское собрание Таллина одобрило продолжение обучения на русском языке в двадцати школах города, но лишь в отдельных классах основной школы в следующем учебном году, сообщил Rus.Postimees.
Обучение на русском языке сохранится лишь в 3-м и 6-9-х классах. Это решение было принято из-за нехватки учителей и специалистов с необходимым уровнем владения эстонским языком, что не позволяет полностью перейти на эстоноязычное обучение во всей основной школе.
Согласно Закону об основной школе и гимназии, на основании предложения школьного совета и решения городского собрания, в следующем учебном году обучение на иностранном языке может проводиться только в 3-м и 6-9-х классах основной школы. Это означает, что учащиеся этих классов не обязаны переходить на эстоноязычное обучение с 1 сентября.
Председатель комиссии по образованию и культуре Таллинского горсобрания Юлле Раясалу отметила, что члены комиссии единогласно поддержали данный проект постановления - лишь один член остался нейтральным. По ее словам, это решение было необходимым, поскольку дает учителям время на достижение уровня C1 по эстонскому языку, что является обязательным требованием закона для преподавания на эстонском языке.
Несмотря на то, что двадцати школам разрешили сохранить преподавание на русском языке в определенных классах, по словам Раясалу, классы языкового погружения, где обучение уже ведется на эстонском языке, продолжат свою работу независимо от уровня обучения.
Проблема нехватки квалифицированных учителей также поднималась в ходе обсуждения проекта в комиссии по образованию и культуре. "Конечно, у нас была дискуссия по поводу учителей с соответствующими языковыми навыками. Я сама видела по объявлениям, что даже в школах с эстонским языком обучения ощущается нехватка преподавателей, не говоря уже о школах, где раньше обучение велось в основном на русском. С одной стороны, есть мотивированные учителя, которые хотят учить язык и, вероятно, достигнут уровня C1 уже в следующем году. Но есть и такие, кто не проявляет такой мотивации. Для Департамента образования это действительно серьезный вызов", - сказала Раясалу.
Постепенный переход на эстоноязычное обучение начался 1 сентября прошлого года, когда на эстонский язык полностью перешли все дошкольные учреждения и первые и четвертые классы общеобразовательных школ. Таллин активно работает над обеспечением плавного перехода к обучению на государственном языке. В частности, проводятся курсы для учителей, реализуются языковые проекты и другие мероприятия. Тем не менее нехватка преподавателей, владеющих эстонским языком на уровне C1, остается проблемой.