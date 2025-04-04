В Таллине часть школ сохранят возможность преподавания на русском языке

Проблема нехватки квалифицированных учителей также поднималась в ходе обсуждения проекта в комиссии по образованию и культуре. "Конечно, у нас была дискуссия по поводу учителей с соответствующими языковыми навыками. Я сама видела по объявлениям, что даже в школах с эстонским языком обучения ощущается нехватка преподавателей, не говоря уже о школах, где раньше обучение велось в основном на русском. С одной стороны, есть мотивированные учителя, которые хотят учить язык и, вероятно, достигнут уровня C1 уже в следующем году. Но есть и такие, кто не проявляет такой мотивации. Для Департамента образования это действительно серьезный вызов", - сказала Раясалу.