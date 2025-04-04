"День теней" в 2018 году.
В Латвии
Сегодня 09:41
В Латвии проходит "День теней"
Сегодня по всей Латвии идет мероприятие по карьерному развитию для школьников "День теней", организованное образовательной организацией Junior Achievement Latvia.
"День теней" организуется уже более 20 лет. Его цель - способствовать установлению связи между содержанием школьного образования и реальной жизнью, помочь ученикам спланировать свою карьеру, выбрать будущую профессию и подготовиться к рынку труда. Для работодателей это возможность повысить престиж своей компании и привлечь будущих коллег.
В прошлом году самыми популярными профессиями среди школьников на "Дне теней" были программист, инспектор полиции, бортпроводник самолета, стоматолог, юрист, физиотерапевт, архитектор и хирург.