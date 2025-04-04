В Латвии проходит "День теней"

"День теней" организуется уже более 20 лет. Его цель - способствовать установлению связи между содержанием школьного образования и реальной жизнью, помочь ученикам спланировать свою карьеру, выбрать будущую профессию и подготовиться к рынку труда. Для работодателей это возможность повысить престиж своей компании и привлечь будущих коллег.