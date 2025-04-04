В Латвию начинает поступать холодный воздух из Арктики

Порывы северо-западного ветра будут достигать 11-16 метров в секунду, самый сильный ветер ожидается в Видземе. Температура воздуха во второй половине дня составит от +5 градусов в прибрежных районах до +11...+12 градусов местами в Латгале и Земгале. Осадков не ожидается. Облачность будет легкой и переменной.