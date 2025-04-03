В Риге BMW на полном ходу врезался в автобус: машину развернуло в обратную сторону

«Я просто начала движение на зеленый и вдруг — удар. Машину отбросило далеко, внутри было задымление, я была в шоке. Прыгнула из машины, потому что воняло гарью... Женщина еще дала мне попить воды. Я помню эту картину — моя машина летит, а я кручусь. Та женщина стояла довольно близко ко всему. Хорошо, что поблизости не было пешеходов», — рассказала водитель BMW.