В Риге BMW на полном ходу врезался в автобус: машину развернуло в обратную сторону
В Риге водитель BMW попала в серьезное ДТП с пассажирским автобусом. Авария произошла практически сразу после начала движения: автомобиль, управляемый женщиной, врезался в автобус. От удара машину развернуло почти в обратную сторону, сообщает "Degpunktā".
BMW остановился наискосок на тротуаре, затруднив проход пешеходам. Немного дальше, в левой полосе по направлению на Юглу, частично заблокировал движение автобус Rīgas satiksme, который направлялся в сторону Бикери.
Оба транспортных средства получили серьезные повреждения, однако больше пострадал BMW. По неофициальной информации, водитель автобуса пытался проскочить перекресток на улице Бривибас уже на красный сигнал светофора, однако в тот момент с улицы Таллинас выехал черный автомобиль.
«Я просто начала движение на зеленый и вдруг — удар. Машину отбросило далеко, внутри было задымление, я была в шоке. Прыгнула из машины, потому что воняло гарью... Женщина еще дала мне попить воды. Я помню эту картину — моя машина летит, а я кручусь. Та женщина стояла довольно близко ко всему. Хорошо, что поблизости не было пешеходов», — рассказала водитель BMW.
Магазин, в котором работает Армандс, находится прямо рядом с местом происшествия, поэтому он сразу после столкновения смог оценить его последствия. Он положительно отозвался о быстрой реакции экстренных служб.
Местные жители рассказывают, что на этом участке водители часто превышают допустимую скорость. По их мнению, нужно искать решение, чтобы подобные случаи не повторялись. Пожарные, прибывшие на место, расчистили проезжую часть. Медики осмотрели женщину-водителя, но госпитализация не потребовалась.
По информации, имеющейся в распоряжении программы "Degpunktā", в момент аварии в автобусе находилось несколько пассажиров. Они смогли продолжить путь на следующем транспорте. Клиенты Rīgas satiksme не пострадали, и сам водитель автобуса также остался невредим.