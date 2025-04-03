В Риге установят новый памятник - кому он будет посвящен
Совет по памятникам Рижской думы поддержал идею установки возле Олимпийского центра памятника "Железный человек", посвященного хоккеисту Карлису Скрастиньшу.
Памятник «Железный человек» планируется установить в Риге, на пересечении улиц Гростонас и Малпилс, рядом с Олимпийским центром Rimi и Xiaomi Arēna. Рижская дума планирует выделить 115 000 евро на благоустройство мемориальной площади. Предполагается, что памятник установят осенью. Основная цель — сделать это место символическим мемориалом латвийского хоккея и местом для встреч, превратив его в красивый сквер.
Скульптор Айгар Бикше сообщил, что скульптура почти готова и в настоящее время отливается в Китае. Архитектор Илзе Лиепиня работает над проектом мемориального места, а макетирование уже проведено на местности.
Во втором туре международного конкурса скульпторов работа Бикше и Лиепини «Железный человек» была признана победителем. Форма памятника, напоминающая коньки хоккеиста, выполнена из полированного нержавеющего металла и посвящена как традициям латвийского хоккея, так и памяти Скрастиньша.
Карлис Скрастиньш включен в Зал славы Международной федерации хоккея, был капитаном сборной Латвии и обладателем титула «Железный человек» (Iron Man) в НХЛ, сыграв 495 матчей подряд без пропусков. Его жизнь трагически оборвалась 7 сентября 2011 года в авиакатастрофе в Ярославле, когда разбился самолет с командой КХЛ «Локомотив».