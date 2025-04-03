В Риге установят новый памятник - кому он будет посвящен

Памятник «Железный человек» планируется установить в Риге, на пересечении улиц Гростонас и Малпилс, рядом с Олимпийским центром Rimi и Xiaomi Arēna. Рижская дума планирует выделить 115 000 евро на благоустройство мемориальной площади. Предполагается, что памятник установят осенью. Основная цель — сделать это место символическим мемориалом латвийского хоккея и местом для встреч, превратив его в красивый сквер.