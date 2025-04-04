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В Латвии
Сегодня 07:44
Вниманию водителей! Полиция усиливает контроль за соблюдением скоростного режима
На следующей неделе, с 7 по 13 апреля, Европейская сеть дорожной полиции организует "Неделю контроля разрешенной скорости движения" во всех странах-членах ЕС, в том числе и в Латвии, сообщили в Государственной полиции.
Латвия примет участие в акции и в этом году, и в течение недели Государственная полиция, помимо ежедневного контроля за соблюдением правил дорожного движения, будет уделять повышенное внимание соблюдению скорости.
В среду, 9 апреля, во всех странах-участницах кампании пройдет 24-часовой марафон контроля скорости.