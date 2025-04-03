Вопрос о "незамеченной" партии героина остался без ответа и в Сейме

Руководитель СГД отметила, что на все вопросы депутатов пока ответить не может и нужно ждать окончания расследования, но и тогда, возможно, будет сообщена не вся информация. "Я не хотела бы обещать, что результаты служебного расследования будут обнародованы. Возможно, доступ будет ограничен, но зависеть это будет от результатов работы комиссии по служебной проверке, потому что отчет комиссии может привести к конкретным дисциплинарным делам в отношении должностных лиц, а также могут быть возбуждены уголовные дела", - пояснила Байба Шмите-Роке.