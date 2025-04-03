Пришла за деньгами и представилась помощником следователя: в Резекне задержана женщина - "денежный мул"

На прошлой неделе в полицию поступила информация о случае мошенничества в отношении женщины 1954 года рождения. Стражи порядка приняли оперативные меры и задержали женщину 1978 года рождения, которая пришла в дом потерпевшей, чтобы забрать деньги и передать их дальше.