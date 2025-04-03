Лето близко! С 8 апреля будет доступен список детских лагерей в Риге

Перед отправкой в лагерь рекомендуется ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и списком необходимых вещей, а также уточнить порядок прибытия и возвращения участников. Родителям также следует узнать точный адрес лагеря, контактные телефоны на время его проведения и условия проживания.