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Лето близко! С 8 апреля будет доступен список детских лагерей в Риге
С 8 апреля на портале услуг Рижского самоуправления eriga.lv родители смогут ознакомиться с предложением летних лагерей, организованных образовательными учреждениями города.
С 10 апреля с 10:00 на портале eriga.lv можно будет записать детей в выбранные лагеря. Всего летом планируется проведение 170 лагерей, организованных образовательными учреждениями Рижского самоуправления. Для участия в закрытых лагерях образовательных учреждений ребенок должен быть учащимся соответствующего учебного заведения.
Запись ребенка в лагерь:
- Родитель, авторизовавшись на портале eriga.lv через интернет-банк или э-подпись, сможет увидеть лагеря, соответствующие возрасту ребенка, их даты и место проведения, описание, стоимость участия и контактную информацию.
- После подачи заявки родитель получит автоматически сформированный проект договора о приеме ребенка в лагерь.
- После обработки заявки соответствующее учреждение свяжется с родителем для оформления необходимых документов.
- Для участия ребенка в лагере необходимо заключить договор с организатором лагеря, а также заполнить специальную анкету с данными участника.
Перед отправкой в лагерь рекомендуется ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и списком необходимых вещей, а также уточнить порядок прибытия и возвращения участников. Родителям также следует узнать точный адрес лагеря, контактные телефоны на время его проведения и условия проживания.